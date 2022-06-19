انت الان تتابع خبر نظام الدراسة في مدارس STEM .. إليكم أهم شروط القبول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنتعرف في هذا التقرير عن نظام الدراسة في مدارس STEM، وتقبل المدارس الطلاب المتميزين في الشهادة الإعدادية، فيما تكون الدراسة بنظام الإقامة الداخلية والدراسة باللغة الإنجليزية، ما عدا مادة اللغة العربية.

أهم المعلومات عن مدارس STEM: