انت الان تتابع خبر نظام الدراسة في مدارس STEM .. إليكم أهم شروط القبول والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سنتعرف في هذا التقرير عن نظام الدراسة في مدارس STEM، وتقبل المدارس الطلاب المتميزين في الشهادة الإعدادية، فيما تكون الدراسة بنظام الإقامة الداخلية والدراسة باللغة الإنجليزية، ما عدا مادة اللغة العربية.
أهم المعلومات عن مدارس STEM:
- هي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
- تنسيق المدارس يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، من التعليم الحكومي أو الخاص أو التجريبي أو المدارس الدولية.
- اختبار القبول بناء على رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية.
- التقديم لمدارس STEM يتم الإعلان عنه على موقع وزارة التربية والتعليم.
- التقديم عبارة عن جزأين: الأول هو تقديم إلكتروني والثاني تقديم ورقي في الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.
- مدارس ستيم لا ينطبق عليها نظام الثانوي الجديد بالتابلت.
- توجد مدارس ستيم في عدة محافظات، ومنها أسيوط وقنا والأقصر والبحر الأحمر والإسماعيلية وبني سويف والقليوبية والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ.