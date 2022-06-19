التعليم: جلسات نقاشية لبناء المرحلة القادمة للسنوات من الأول الإعدادي وحتى الثالث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:22 صباحاً - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا وعددًا من حلقات النقاش على مدار 3 أيام لمناقشة خارطة الطريق بالنسبة لنظام التعليم الجديد خصوصا بالنسبة للسنوات من الأول الإعدادي وحتى الثالث الثانوي .

شارك في الجلسات، ممثلون عن العديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي واليونيسكو، واليونيسيف، بالإضافة إلى عدد من دور النشر المساهمة في بناء المناهج مثل ديسكفري إديوكاشين وناشيونال جيوجرافيك ودار نهضة مصر للنشر ويورك بريس.

ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، موضحًا أن الهدف من التعليم المصري الجديد هو إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وتعليم الطلاب لتكون لهم قدرة تنافسية.

ناقش الاجتماع الحديث عن بداية بناء منظومة التعليم المصري الجديد منذ عام 2017 وبناء بنك المعرفة المصري ليكون متاحًا لجميع الطلاب وبداية المدارس اليابانية بالإضافة إلى عدد من ورش العمل وحلقات النقاش حول مستقبل التعليم المصري الجديد ٢.٠، حيث قام ممثلون عن كل المؤسسات المشاركة بالحديث عن كيفية التعاون لبناء المرحلة القادمة من منظمة التعليم المصري الجديد للسنوات من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي بما يساهم في إخراج جيل يتعلم ويبدع ويفكر.