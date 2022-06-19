التعليم تناقش خارطة طريق النظام الجديد 2.0

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، حضر الاجتماع وحلقات النقاش ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية مثل: البنك الدولى واليونيسكو واليونيسيف، وعدد من دور النشر المساهمة فى بناء المناهج مثل: "ديسكفرى إديوكيشين" و"ناشيونال جيوجرافيك" ودار نهضة مصر للنشر و"يورك بريس".

ورحب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بالحضور، موضحا أن الهدف من التعليم المصرى الجديد كان إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وتعليم الطلاب لتكون لهم قدرة تنافسية.

وناقشت حلقات النقاش، بداية بناء منظومة التعليم المصرى الجديد منذ عام 2017، وبناء بنك المعرفة المصرى ليكون متاحا لجميع الطلاب، وبداية المدارس اليابانية وعددا من ورش العمل وحلقات النقاش حول مستقبل التعليم المصرى الجديد 2.0 حيث قام ممثلين عن كل المؤسسات المشاركة بالحديث عن كيفية التعاون لبناء المرحلة القادمة من منظومة التعليم المصرى الجديد للسنوات من الصف الأول الإعدادى وحتى الصف الثالث الثانوى بما يسهم فى إخراج جيل يتعلم ويبدع ويفكر.

جدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد 2.0، دشنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بداية من العام الدراسى 2018/2019، على طلاب الصفوف الأولى، ووصل خلال العام 2021/2022، إلى الصف الرابع الابتدائى، وتستعد الوزارة للانتقال لمحطة الصف الخامس الابتدائى وإعلان تفاصيل المناهج الجديدة لعام 2022/2023.