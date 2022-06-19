تضامن شمال سيناء: 22 ألفا و500 شخص ضمن برنامج تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - قال على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء، إن برنامج (تكافل وكرامة) بالمحافظة يضم 22 ألفا و500 شخص.



جدة - نرمين السيد - قال على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء، إن برنامج (تكافل وكرامة) بالمحافظة يضم 22 ألفا و500 شخص. وأضاف غيط، في تصريح، اليوم الأحد، أنه يتم تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين من خلال 41 وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة.

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