انت الان تتابع خبر للراغبين بالالتحاق بمدارس البترول ..أماكن التقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مميزات مدارس البترول 2022، مشسرة الي أن هذه المدارس تنتمي الي مدارس التعليم الفني وتعتمد على نظام التعليم الفني 2.0 وهو برنامج مبتكر بمثابة رأس الحربة بعملية تحويل نظام التعليم والتدريب المهني و الفني المصري، على أساس رؤية جديدة ونهج مستدام، لتطويرر القوى العاملة المصرية المهنية بالمستقبل، ويتطلع النظام الجديد إلى تنفيذ مراحله الأولى عن طريق العلامة التجارية شهادة التكنولوجيا التطبيقية.

وأشارت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني، أن مميزات مدارس البترول 2022، تتضمن تدريب وتأهيل الطلاب الي سوق العمل على يد نخبة من المتخصصين، ميرة الي أن مدارس البترول توجد بالعديد من المحافظات منها الإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر.

أماكن مدارس البترول 2022

1- مجال البترول

1- مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة.

2- مدرسة مرسى مطروح الثانوية الميكانيكية بنين.

3- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.

4- مدرسة صالح عوض الله الفنية في رأس غارب بالبحر الأحمر.

ثانيا : مجال النقل البحري

1- المدرسة الفنية للنقل النهري في مصر القديمة (تابعه الي المعهد الإقليمي للنقل النهري).

ثالثا: في مجال مشتقات البترول (البتروكيماويات)

1-مدرسة السويس الفنية المتقدمة.

2- مدرسة ورديان الثانوية الفنية المتقدمة في الإسكندرية.

3- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.

مميزات تطبيق الجدارات بالتعليم الفني

وتطبيق الجدارات الخاصة في أي مهنة موحدة بكل البلدان، وبالتالي إتقانها بكل بلد مما يساعد على تطبيقها بسهولة في بلدان أخرى وتسعي الوزارة على إعداد الطلاب للمستقبل بالعناية بإتقان المهارات موضحا أنّ من المهم البداية ومدى استعداد وزارة التربية والتعليم لها، وإعداد الطلاب الي المستقبل بالعناية بإتقان المهارات، وكذلك إتقان اللغات الأجنبية.

ودراسة الجدارات في مصر تتم باللغة العربية وقليل من اللغة الإنجليزية طبقا الي قدرات الطلاب، ويجب على الطالب التواصل والاهتمام بلغات أوروبية مثل الإيطالية و الألمانية ، ويعد التخطيط الصحيح الي المستقبل.