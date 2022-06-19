انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تصدر بيان “ليلة الامتحان” لطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التي سوف تنطلق غداً الأثنين 20 يونيو 2022 بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التعليم أنه جري تركيب كاميرات داخل اللجان التي سوف تجري بداخلها امتحانات الثانوية العامة لمراقبة سير العملية الامتحانية ورصد أي مخلفات قد تحدث داخل اللجان.

وشددت الوزارة علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد داخل اللجان بالاضافة إلي استخدام العصا الألكترونية لتفتيش الطلاب قبل الدخول إلي اللجان، مؤكدة منع تواجد أي اجهزة الكترونية مع الطلاب أثناء الامتحانات.

الثانوية العامة

وأضافت التعليم أنه ممنوع نهائياً علي طلاب الثانوية العامة 2022 أخذ كتيب المفاهيم الذي سوف يتم توزيعه عليه داخل اللجان التي سوف تجري بها الامتحانات إلي المنازل وعدم خروج الكتيب من المنزل نهائياً بالاضافة إلي عدم الكتابة عليه، موضحاً أنه على طالب الصف الثالث الثانوي تسليم كتتب المفاهيم بعد الانتهاء من الامتحان إلي المراقبين.