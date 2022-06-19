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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /705307/قبل-القمة-124-من-هداف-لقاءات-الديربي-بين-الأهلي-والزمالك

لا صوت يعلو فوق صوت الحديث عن لقاء القمة الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر يونيو، ويحتضن ستاد السلام هذا اللقاء.

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك في مباراة اليوم، وذلك لضمان استمرااره في مناطحة الفارس الأبيض على صدارة الدوري التي يحتلها الأخير برصبيد 44 نقطة، في حين يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 40 نقطة ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة.

دوت الخليج يرصد التفاصيل

ويعد عبد الكريم صقر، هو هداف تاريخ لقاءات الديربي بتسجيله 17 هدف، 10 بقميص الأهلي، و7 بقميص نادي الزمالك.

2_ مصطفى كامل طه بواقع 15 هدف، 12 بقميص الزمالك، و3 بقميص النادي الأهلي

3_مختار التتش 13 هدف ويقاسمه محمد محمد أبو تريكة بنفس العدد من الأهداف.

4_ أحمد مكاوي 11 هدف

5_ السيد محمد عيطية وعماد متعب برصيد 10 أهداف لكلاهما.

6_ حسام حسن برصيد 9 أهداف ( 5 بقميص الأهلي و 4 بقميص الزمالك).

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل القمة 124

خاض الفريقان من قبل 123 مباراة في بطولة الدوري، كان الفوز حليف النادي الأهلي في 47 مباراة، في حين حقق الفارس الأبيض الفوز في 29 لقاء، وساد التعادل بينهما في 49 مباراة، وسجل مهاجمو المارد الأحمر 157 هدف، في المقابل 108 هدف سجلهم مهاجمو الزمالك.

وبشكل إجمالي جمعت 242 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات سواء ودية كانت أو رسمية، تمكن الأهلي من الفوز في 105 مباراة، في مقابل 58 فوزاً للزمالك، وانتهى 78 مباراة بينهما بالتعادل.

أما عن المواجهات الرسمية التي جمعت بين الفريقين فاعبارة عن 217 مباراة، فاز الأهلي في 98، في المقابل تمكن الفارس الأبيض من الفوز في 50 مواجهة، وتعادلوا سوياً في 74 لقاء.