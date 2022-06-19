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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /705305/قبل--ريم-البارودي-نجوم-أثاروا-الجدل-حول-خطبتهم

أثارت الفنانة ريم البارودي الجدل في الساعات القليلة الماضية بنشرها صورة ليد إمرأة وعليها خاتم خطبة، ممسكة بيد رجل، الأمر الذي تنبأ من خلاله الجمهور بأنها تعلن خطبتها بشكل غير مباشر، ولكن ريم البارودي ليست الأولى اذ قام عدد من نجوم الفن والمشاهير بذلك من قبل، ينشرها دوت الخليج في ذلك التقرير.

سوزان نجم الدين

ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين أثناء تصوير مشاهد فيلمها الجديد «بيوت من ورق» وهي ترتدي خاتم في يديها أسفر البعض عن أنه من المقرر أن يكون خاتم خطبتها من الشخص المجهول، وقالت سوزان نجم دين مؤكدة حقيقة خطبتها خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها تعيش في حالة غرام عاطفي، لكنها رفضت أن تكشف معلومات عن خطيبها، مشيرة إلى أن ارتباطها هذه المرة، حقيقي، على عكس ما سبق أن انتشر حول ارتباطها بحارسها الشخصي.

أديل

وكانت النجمة العالمية أديل قد ظهرت في حفل توزيع جوائزBRIT بلندن فإطلالة مميزة ولكن لم تخفي اطلالتها ارتدائها خاتم في يديها أثناء المهرجان، وبدأ الخاتم في إثارة العديد من التساؤلات حول حقيقة ارتباط أديل، ورجح البعض بأنها صديقها ريتش بول التي تواعده منذ فترة، وفقا للأنباء المنتشرة في الصحف البريطانية.

مي حلمي

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها وجمهورها بنشرها صورة لها مع شخص على سطح أحد اليخوت، ولكنها غطت وجهه، وعلقت حلمي عليها، قائلة: وأخيرًا الجو بقى حلو وفسحني في اليخت»، كما شاركت بعض الصور التي تدل على استعدادها للزفاف خلال الفترة المقبلة.

رحمة حسن

وكان رحمة حسن في عام 2017، شاركت الجمهور صورة لرجل مرتدي مللابس دبدوب محتضناه لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجهه، ما جعل الجمهور يتسائل حول خطبتها من هذا الرجل أم هي مجرد صورة لركوب التريند.

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ريم البارودي

وكان أخر المثيرين للجدل، الفنانة ريم البارودي التي نشرت صورة ليد رجل ودبلة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فتوقع الجمهور أنها ارتبطت من جديد بعد الفنان أحمد سعد.