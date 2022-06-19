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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /705304/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-أمام-الإسماعيلي-فى-الدوري-المصري

يدخل نادي الزمالك مباراته القادمة أمام نظيره الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها يوم 28 الجاري، علي ستاد القاهرة في تمام اسساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي عبر قنوات اون تايم سبورت.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

بعد ذكر موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة، ننقل لكم أبرز غيابات الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي:

_يغيب عن الأهلي كل من ( علي لطفي، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، أكرم توفيق) بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك بكل من حمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم، ومحمود متولي، حيث يعاني الثلاثي من الإصابة لوم يتحدد موقفهم بعد من خوض لقاء القمة من عدمه.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يعاني الزمالك من العديد من الغيابات التي لحقت بصفوف فريقه خلال المرحلة الماضية، حيث متوقع غياب كل من ( محمدأبو جبل، محمود علال، حازم إمام، أحمد أبو الفتوح، طارق حامد) بسبب الإصابة التي لحقت بهذا العدد من اللاعبين.

موقف الزمالك في الدوري

ويتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري برصيد 44 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( إنبي، طلائع الجيش، سموحة، الأهلي)، ويتطلع لتحقيق الفوز على الفريق الأحمر في مباراة الغد؟

موقف الأهلي في الدوري

أما النادي الأهلي، فيأتي ثالثاً في جدول ترتيب الايجيبشن ليج، برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام نادي المصري البورسعيدي، ويأمل في تحقيق الفوز في لقاء الغد حتى تستمر منافسته على انتزاع الصدارة من الفارس الأبيض.