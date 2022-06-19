انت الان تتابع تفاصيل خبر الري: معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل «مبشرة» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /705302/الري-معدلات-سقوط-الأمطار-بمنابع-النيل-مبشرة

دوت الخليج

إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي

واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشرة، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف

كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالوزارة بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات

وإستعرض الدكتور عبد العاطي، الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات؛ لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها و وحدات الطوارئ النقالى ، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية، ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي.

الجدير بالذكر أنه يتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دوري للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر، ومتابعة الموقف المائى بشكل مستمر.