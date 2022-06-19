انت الان تتابع تفاصيل خبر من الإعدادية حتى الثانوية.. وزير التعليم يناقش مع منظمات دولية بناء المرحلة القادمة للتعليم الجديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /705298/من-الإعدادية-حتى-الثانوية-وزير-التعليم-يناقش-مع-منظمات-دولية-بناء-المرحلة-القادمة-للتعليم-الجديد

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار ثلاثة أيام اجتماعًا وعددًا من حلقات النقاش لمناقشة خارطة الطريق بالنسبة لنظام التعليم الجديد 2.0.

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حضر الاجتماع وحلقات النقاش ممثلين عن عددًا من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي واليونيسكو، واليونيسيف، وعددًا من دور النشر المساهمة في بناء المناهج مثل ديسكفري إديوكاشين وناشيونال جيوجرافيك و دار نهضة مصر للنشر ويورك بريس.

رحب الدكتور طارق شوقي بالحضور، موضحًا أن الهدف من التعليم المصري الجديد كان إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وتعليم الطلاب لتكون لهم قدرة تنافسية.

تعاون دولي لاستكمال تطوير التعليم

وتضمن الاجتماع الحديث عن بداية بناء منظومة التعليم المصري الجديد منذ عام ٢٠١٧ وبناء بنك المعرفة المصري ليكون متاحًا لجميع الطلاب وبداية المدارس اليابانية وعددًا من ورش العمل وحلقات النقاش حول مستقبل التعليم المصري الجديد ٢.٠، حيث قام ممثلين عن كل المؤسسات المشاركة بالحديث عن كيفية التعاون لبناء المرحلة القادمة من منظمة التعليم المصري الجديد للسنوات من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي بما يساهم في إخراج جيل يتعلم ويبدع ويفكر.

في عام 2017 بدأت وزارة التربية والتعليم، بناء التعلم من الأساس فى مرحلة رياض الأطفال لتنمية شخصية الطفل، وبدأ العمل على الإطار العام للمناهج 2.0 والذي يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة من حل المشكلات، والإبداع، والنقاش، والعمل والتفكير النقدي، في محاولة لتعليم الطفل المصرى تعلم هذه القدرات من خلال المناهج التى تحتوى على هذه المهارات.

و تنفذ الوزارة خطة مختلفة لوضع الإطار العام للمناهج من خلال التعاون مع الكثير من الدول المتقدمة فى التعليم مثل أمريكا وفنلندا وسنغافورة وغيرها، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج الذي يضم نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين بجانب الشركاء الأجانب لدفع أبنائنا الطلاب إلى التفكر وتخريج طلاب قادرين على المنافسة عالميًا.

وبدءتطبيق نظام التعليم الجديد بالمناهج الجديدة عام 2018 من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ووصل إلى الصف الرابع الابتدائي هذا العام، وجار العمل فى بناء المناهج لباقي صفوف المرحلة الابتدائية.