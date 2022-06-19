رابط حجز أراضي الاسكان www.hdb-reservation.com عبر بنك التعمير والإسكان

من خلال هذا الرابط www.hdb-reservation.com يمكنكم الدخول وحجز قطع الأراضي بعد أن أعلنت وزارة الإسكان عن طرح قطع أراضي جديدة في 10 مدن جديدة مختلفة، بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان وبالتزامن مع الإعلان عن طرح 3677 قطعة ارض جديدة، حيث كثرت عمليات البحث مؤخراً عن رابط www.hdb-reservation.com وذلك للبدء في إجراءات حجز القطع المعلن عنها، حيث وضح رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن تخصيص قطع أراضي الإسكان بنظام أسبقية الحجز، والتقديم أون لاين عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي www.hdb-reservation.com والذي نستعرضه بالتفصيل خلال الفقرة التالية.

حجز قطع أراضي إسكان متميز

نستعرض خلال الفقرة التالية أماكن طرح قطع الأراضي الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والتي تنقم الى ثلاثة أقسام وهى قطع أراضي إسكان اكثر تميزاً وأراضي إسكان متميز وأراضى إسكان متوسط والتقديم من خلال الرابط hdb-reservation.com كما هو موضح بالتفصيل.

قطع أراضي إسكان اكثر تميزاً بنحو 177 قطعة ارض في مدن مختلفة وهى (أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).

طرح عدد 1740 قطعة ارض إسكان متميز في عدة مدن مختلفة ومنها ( المنيا الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة ” غرب أسيوط ” – طيبة الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة).

طرح قطع أراضي إسكان متوسط وهى تعتبر محور الأراضي بعدد 1760 قطعة في المدن التالية (المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة).

رابط www.hdb-reservation.com

اعتباراً من اليوم الأحد 19 / 6/ 2022 يبدأ التقديم على الأراضي بنظام أون لاين بأسبقية الحجز، وسوف يكون موضح على الموقع النظام والأسعار والمساحات والقطع والمدن المعلن عنها من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com الذي يتم الحجز من خلاله، حيث يمككنكم الآن البدء في إجراءات الحجز كما هو موضح بالخطوات التالية: