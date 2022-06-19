انت الان تتابع خبر تعليم الغربية تستقبل 36 ألف طالب في 115 لجنة ثانوية عامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، استعدادتها الخاصة لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق غدا الاثنين، في مدن ومراكز المحافظة، بعدد 115 لجنة بالإدارات التعليمية العشر، وتستقبل اللجان الي 36 ألف طالب وطالبة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المحاسب” ناصر حسن “، إنه تم الانتهاء من تجهيز كافة لجان امتحانات الثانوية العامة، على مستوى مدن ومراكز المحافظة داخل الإدارات التعليمية العشر ويصل عدد اللجان إلي 115 لجنة، ويؤدي عدد 36 ألفا و699 طالبا وطالبة، منهم عدد 18941 طالبا بالقسم العلمي شعبة العلوم، وعدد 5393 طالبا في القسم العلمي شعبة الرياضيات، وعدد 12365 طالبا في الشعبة الأدبية.

تعقيم وتطهير اللجان

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المحاسب” ناصر حسن” ، إنه تم الانتهاء من تجهيز كافة لجان الامتحانات وفرشها بالأثاث المناسب، وتوفيركل سبل الراحة والهدوء الي الطلاب والطالبات، وتوجد تعليمات مشددة بتعقيم وتطهير اللجان قبل الدخول وبعد خروج الطلاب من اللجان، وتم توفير كل وسائل الإجراءات الاحترازية ماسكات و كمامات ومطهرات بكافة اللجان.

استراحات المراقبين

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز وفرش كافة استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين الي العمل في لجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى أنحاء الغربية، وتم تجهيزها بالأثاث ووسائل الإعاشة الجيدة اللازمة، كما تم التأكيد على مشرفي الاستراحات بتذليل كل العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة في مكانة المعلم وضيوف المحافظة.