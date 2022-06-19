انت الان تتابع خبر بداية من اليوم – الاسكان تعلن عن طرح أراضي سكنية في 10 مدن جديدة – الحق قدم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 علي مشروع الأراضي السكنية أمام المواطنين في عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضح الجزار، أن عدد هذه الأرضي يقدر بحوالي 3677 قطعة أرض وهي متواجدة في محافظات المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة، وهي مقسمة إلي إسكان متوسط ” محور الأراضي” و إسكان متميز وإسكان أكثر تميزاً.

وأضاف وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحجز في هذه الأراضي السكنية يتم من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com فقط، ويمكن للمواطنين التقديم بداية من اليوم.