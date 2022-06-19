تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ كفر الشيخ يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد نور الدين، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 242 درجة، والثانوي العام منازل بـ140درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة، أما الثانوي عام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة.مشيراً أن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة سوف تبدأ في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية بداية من اليوم الأحد القادم 19 يونيو 2022، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.