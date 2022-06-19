انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن عن استمرار صرف أكثر من 18 مليار جنيه لأصحاب المعاشات قبل العيد الكبير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك انتظام في عملية صرف معاشات شهر يونيو الجاري لأصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن المواعيد الرسيمة للصرف، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة والمتنوعة والمنتشرة داخل كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت القباج أن منافذ الصرف أعادت فتح أبوابها اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 أمام أصحاب المعاشات بعد إغلاق يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الأسبوعية في مصر، مشيرة إلي أن هناك توجيه بوضع الحدود القصوي من الأموال داخل ماكنيات الصراف الآلي المنتشرة في كل مكان حتي يتمكنوا من صرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد دخال جميع منافذ الصرف للحافظ على سلامة أصحاب المعاشات والذي يقدر عدههم حوالي 10 مليون و700 الف قائم بالرصف ومستفيد ويحصلون شهرياً علي أكثر من 18 مليار جنية من الخزانة العامة للدولة.