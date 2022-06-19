انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات متواصلة – قطع الكهرباء عن هذه القري بمحافظة أسيوط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء أسيوط، بيان هام اليوم الأحد الموافق 17 يونيو 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة أسيوط

وأكدت شركة أسيوط أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم الأحد لمدة 5 ساعات متواصلة بداية من الساعة الخامسة صباحاً حتي العاشرة صباحاً، مشيرة أن سبب قطع الكهرباء هو إجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة أسيوط

وحددت شركة كهرباء أسيوط المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل كلا من قرية صنبو، وقرية نزلة ضاهر، وقرية الكودية، وقرية مسارة، مطالبة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة طوال فترة انقطاع التيار الكهربائى.