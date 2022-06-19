انت الان تتابع خبر التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 في المدارس الحكومية.. الحقوا قبل ما يقفل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتهي بعد أيام قليلة فترة السماح لـ التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 في المدارس الحكومية، حيث أنه سوف يغلق في نهائية الشهر الحالي، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها كل أولياء الامور.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 في المدارس الحكومية

ويستطيع جميع أولياء الأمور أن يقدموا للصف الأول الابتدائي 2022 في المدارس الحكومية من خلال هذا الرابط، ويتم السير على العديد من الخطوات التي يتم السير عليها بشكل صحيح ومنظم للتقديم للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وذلك لضمان التقديم بشكل صحيح، والسير على كل ما تقدمه وزارة التعليم.

مستندات مطلوبة للتقديم في أولى ابتدائي 2022/2023

وبعد أن يتم الدخول والتقديم فيتم إدخال جميع المستندات المطلوبة، ومن أبرزها ما يلي:

أصل شهادة ميلاد الطفل.

6 صور شخصية حديثة للطالب.

الرقم القومي للاب وتكن سارية.

كل ما يثبت مكان إقامته مثل وصل كهرباء أو ماء.

الدمغات المطلوبة.

النقر على كلمة “التقديم” بعد الانتهاء من وضع كل البيانات.