الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على تطوير منظومة العمل المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:25 صباحاً - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة السعودية للقمة المرتقبة بين قادة "التعاون الخليجي" ومصر والأردن والعراق وأمريكا، وأهمية تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية.

ففي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "مرحبا باستضافة السعودية للقمة المرتقبة بين قادة "التعاون الخليجي" ومصر والأردن والعراق وأمريكا" ، قالت الصحيفة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية، رحبا بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمدينة شرم الشيخ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان " الرئيس المصري يستقبل العاهل البحريني بشرم الشيخ " أشارت الصحيفة ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس السبت، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة شرم الشيخ وذلك قبل قمة جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفي صحيفة الجريدة وتحت عنوان: ترحيب مصري بحريني بقمة دول مجلس التعاون والأردن والعراق مع أميركا " ، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أكدا أهمية تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية.