رئيس جامعة مدينة السادات يتفقد متحف التشريح بكلية الطب البيطري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:25 صباحاً - تفقد د. أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، "متحف التشريح وتاريخ الطب البيطري" بكلية الطب البيطري بالجامعة؛ لمتابعة آخر تطورات الأعمال الجارية بالمتحف، والتي يقوم بها د. أشرف صبحي صابر أستاذ التشريح المتفرغ بالكلية، تحت إشراف د. علاء الدين حسين عميد الكلية.

وأكد د. أحمد بيومي أنه من المقرر افتتاح المتحف قريبًا، لافتًا إلى أهميته وقيمته العلمية والمعرفية لطلاب كلية الطب البيطري بالجامعة.

رافق رئيس الجامعة فى الجولة التفقدية د. علاء الدين حسين عميد الكلية، ود. ماجدة رفعت المشرف على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ود. عماد زكريا أمين عام الجامعة.

جدير بالذكر، أن المتحف يضم العديد من عظام الحيوانات المستأنسة والبرية والزواحف، مما يسهل دراسة التشريح المقارن لطلاب الكلية ولهواة علم الحيوان، كما يحتوي على محنطات لحيوانات برية وطيور وتماسيح وزواحف؛ بهدف إلقاء الضوء على أنواع المملكة الحيوانية، والمساهمة في تبسيط دراستها لطلاب الجامعات والمدارس الثانوية للطلاب الراغبين في المعرفة، كما يضم المتحف أيضًا رسوم وصور للحيوانات والطيور، فضلاً عن التعريف بتاريخ الطب البيطري في مصر والعالم وأشهر أعلامه، والأدوات المستخدمة في العمليات المختلفة.