انت الان تتابع خبر عمرو أديب يدافع عن طفل الإسماعيلي: ممكن يكون ميسي الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الاعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن النادي الإسماعيلي نادٍ كبير وكذلك المسؤولين فيه”.

واكد أديب، على واقعة إجبار طفل صغير على خلع تي شيرت النادي الأهلي، قبل دخول اختبارات النادي الإسماعيلي، قائلا: “قلبي اتقطَّع وهما بيقلعوا الولد الفانلة”.

وعن هذا الطفل، قال أديب: “مش دايما الموهوب عنده القدرة على الوصول، ممكن يكون الطفل ده ميسي في المستقبل”.

وناشد عمرو أديب، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا: “بناشد الكابتن بيبو، لو الولد عايز يلعب في الأهلي؛ ياخدوه”.