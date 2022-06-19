انت الان تتابع خبر نداء من الاعلامي أحمد موسى لمحمد صلاح : توسط في قضية راشفورد ضد ابن الشرقية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد “، :” تدخل محمد صلاح سوف يحل أزمة الطالب المصري “.

واكد موسى، إنه يتمنى أن يتواصل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول مع راشفورد لاعب مانشستر يونايتد للتنازل عن القضية المرفوعة ضد الشاب المصري الذي يدعي راشفورد أنه تنمر عليه.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :” تدخل محمد صلاح يوفر حماية للشاب المصري الذي يحاول أن يقاضيه راشفورد نجم مانشستر يونايتد “.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :” محمد صلاح تعرض لحملات وهجوم وتشهير كبيرة على السوشيال ميديا ولا يتأثر لأنه نجم عالمي كبير