تأكيدا لـ دوت الخليج.. البرلمان يناقش اليوم الموازنة العامة 2022- 2023

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705295/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-البرلمان-يناقش-اليوم-الموازنة-العامة-2022--2023

وجاء ذلك تأكيدا لما نشره دوت الخليج، أمس، بأن البرلمان قرر إعادة ترتيب مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال جلسات هذا الأسبوع.

البرلمان يناقش اليوم الموازنة العامة 2022- 2023

علي أن تكون الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، علي النحو الآتي:

-سيتم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، اليوم الأحد و غدا الإثنين ١٩ و٢٠ يونيو.

وسيتم مناقشة مشروعات القوانين الآتية يوم الثلاثاء ٢١ يونيو:

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).

-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.

-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.