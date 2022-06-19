تأكيدا لـ دوت الخليج.. البرلمان يناقش اليوم الموازنة العامة 2022- 2023

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705295/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-البرلمان-يناقش-اليوم-الموازنة-العامة-2022--2023
قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة ترتيب مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسات العامة الأسبوع الجاري أيام ١٩ و٢٠ و٢١ يونيو ٢٠٢٢.
وجاء ذلك تأكيدا لما نشره دوت الخليج، أمس، بأن البرلمان قرر إعادة ترتيب مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال جلسات هذا الأسبوع.
البرلمان يناقش اليوم الموازنة العامة 2022- 2023
علي أن تكون الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، علي النحو الآتي:
-سيتم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، اليوم الأحد و غدا الإثنين ١٩ و٢٠ يونيو.
وسيتم مناقشة مشروعات القوانين الآتية يوم الثلاثاء ٢١ يونيو:
- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).
-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.
-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.
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