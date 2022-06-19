انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على أماكن القوافل الطبية المجانية بالمحافظات اليوم الأحد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705294/تعرف-على-أماكن-القوافل-الطبية-المجانية-بالمحافظات-اليوم-الأحد

تطلق وزراة الصحة والسكان، قافلتين طبيتين للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، التي تستهدف تقديم الخدمات العلاجية للأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

وينشر موقع دوت الخليج أماكن القوافل الطبية، للكشف والعلاج المجاني للمواطنين، والتخصصات المتاحة بها. القوافل الطبية لوزارة الصحة وأعلنت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين في محافظتين، على مدار يومي 19 و20 يونيو، للكشف والعلاج المجاني تحت شعار «100 مليون صحة»، مع أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. التخصصات الطبية بالقوافل الطبية وتضم القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة، عدة تخصصات طبية تغطي كافة المجالات؛ للكشف والعلاج المجاني للمواطنين في التخصصات التالية: «نساء ولادة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل - خدمات تنظيم الأسرة». أماكن القوافل الطبية في مصر وتتواجد القافلتين الطبيتين في محافظتي الإسكندرية وأسوان بالمناطق التالية: 1- الجزاير مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية. 2- اقليت مركز كوم إمبو بمحافظة أسوان. تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ160 ألفا و943 مواطنا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ160 ألفا و943 مواطنا، من خلال 138 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال الشهر الماضي، كما تم إجراء 26 ألف و763 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألف و306 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1931 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على أماكن القوافل الطبية المجانية بالمحافظات اليوم الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.