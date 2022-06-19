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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705293/أرقام-محمد-الشناوي-أمام-الزمالك-قبل-مباراة-القمة-124

تقام اليوم الأحد، مباراة القمة بين النادي الأهلي وغريمة التقليدي الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام الشناوي أمام الزمالك

خاض محمد الشناوي 17 مباراة ضد الزمالك مع أندية بتروجت وطلائع الجيش والأهلي، حقق الفوز في 5 وتعادل في مثلها، وخسر 7 مباريات، استقبلت شباكه 23 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة 4 مرات فقط.

خاض محمد الشناوي مع الأهلي في جميع البطولات 25 مباراة بالدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، استقبل 23 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 8 مرات.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدربرصيد 44 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( سموحة، طلائع الجيش، إنبي، الأهلي).

موقف الأهلي في الدوري

أما الأهلي، فيأتي ثالثاً في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي، ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة.

تاريخ آخر المباريات بين الأهلي والزمالك

وتشهد دائما مباريات القمة، إثارة من نوع خاص وشغف كبير من جانب الجماهير التي تتطلع لفوز فريقها في المباراة، ولكن الشاهد على مباريات القمة في الفترة الأخيرة، سيجد أن المارد الأحمر له اليد العليا في حسم الكثير من المباريات لصالحه، وخلال هذه السطور سنرصد لكم تاريخ آخر 10 لقاءات جمعت بين القطبين:

_ تعد مباراة الدور الاول من المباريات الكبيرة التي جمعت بين الفريقين، حيث أنها شهدت على تسجيل حصيلة كبيرة من الأهداف من قِبل الفريقين، وفاز الأهلي فيها بنتيجة 5/3.

_ مباراة الدور الأول من دوري العام الماضي، شهد تفوق للمارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف للزمالك، وفي الدور الثاني كان التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 هو سيد الموقف بينهما.

_ دوري عام 2020، تمكن الفارس الأبيض من حسم نتيجة الدور الثاني لصالحه عندما فاز بنتيجة 3/1، أما الدور الثاني لم يأتي الزمالك للمباراة التي خُسمت وقتها بفوز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين.

- يعد لقاء نهائي القرن أحد اللقاءات التي ستظل نتيجته في الأذهان، فقد حقق الأهلي الفوز في هذه المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف للفارس الأبيض.

- في السوبر المصري، تعادل الفريقان سلبياً وبعدها حسم الزمالك النتيجة لصالحه بالفوز بركلات الترجيح 4/3.