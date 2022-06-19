انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. حمدي الميرغني ضيف برنامج "واحد من الناس"| تفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705292/الليلة-حمدي-الميرغني-ضيف-برنامج-واحد-من-الناس-تفاصيل

يستعد الفنان حمدي الميرغني للحلول ضيفا على برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، وذلك في حلقة اليوم الأحد الموافق 19 من شهر يونيو، المذاعة في تمام الساعة الـ 10 مساءا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل ضيافة عمرو الليثي لـ حمدي الميرغني

ويتحدث حمدي الميرغني خلال البرنامج عن بدايته في عالم الفن وصعوبات واجهها للوصول للشهرة وكيف سانده الفنان أشرف عبد الباقي هو وزملائه بـ مسرح مصر، ومواقف طريفه بينه وبين أصداقائه محمد أنور وأوس أوس وعلي ربيع وغيرهم من نجوم مسرح مصر.

ويتطرق بحديثه أيضا، عن أعماله السينمائية والدرامية التي تألق بها بسبب مسرح مصر، وتفاصيل أعماله القادمة التي يستعد لها في الفترة الحالية، وغيرها من التصريحات الذي يكشفها لأول مرة.

حمدي الميرغني يستعد لفيلم خطة مازنجر

وبدأ الفنان حمدي الميرغني بالتعاون مع الفنانة ياسمين رئيس تصوير فيلمها الجديد “خطة مازنجر”، بالتعاون مع كلا من محمود حافظ، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، بيومى فؤاد، أوس أوس، اسماعيل فرغلى، محمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد اسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.

ويعد العمل ثالث تجربة إنتاجية لشركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، حيث قدما مؤخرًا مسرحية أحفاد ريا وسكينة للفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

أخر أعمال حمدي الميرغني

وكان قد شارك حمدي الميرغني في فيلم “زومبي” الذي عرض ضمن منافسة أفلام عيد الفطر الماضي، وخاض بطولته كلا من علي ربيع وويزو ومحمد أوتاكا وكريم عفيفي وهاجر أحمد وعمرو عبد الجليل وعارفة عبد الرسول ومحمد محمود وبسنت صيام وسامي مغاوري.

وينتظر حمدي الميرغني خلال الفترة المقبلة، طرح فيلمه الجديد “بحبك” بالتعاون مع الفنان الكبير تامر حسني، والذي من المقرر عرضه في 7 من شهر يوليو الجاري، ويعد فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.