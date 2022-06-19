الناتو: الحرب في أوكرانيا قد تستغرق سنوات

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705290/الناتوالحرب-فى-أوكرانيا-قد-تستغرق-سنوات

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، لصحيفة "بيلد" الألمانية، بأن الحرب الروسية الأوكرانية قد تستغرق سنوات، لافتا إلى أن تزويد الجيش الأوكراني بأحدث الأسلحة قد يزيد من فرص تحرير إقليم دونباس من سيطرة القوات الروسية.

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الحرب في أوكرنيا قد تستغرق سنوات

ونقلا عن الصحيفة، قال ستولتنبرغ: «يجب أن نستعد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات ويجب علينا ألا نتوانى في دعم أوكرانيا، حتى لو كانت تكلفة هذا الدعم مرتفعة، ليس من أجل الدعم العسكري فقط، وإنما أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء».

توقعات بمساعدة حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا بأسلحة متطورة

ويذكر أنه في وقت سابق قد صرح الأمين العام لحلف الناتو، بأن من المتوقع أن يوافق حلف شمال الأطلسي على تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا، والتي يمكن أن تساعد البلاد من الانتقال من أسلحة سوفيتية الصنع إلى أسلحة متطورة.

وتأتي هذه التصريحات فى وقت تزداد فيه المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية والانفصاليين المدعومين من روسيا وبشكل خاص فى منطقة سيفيرودنيتسك المحاصرة.

وتستمر العملية العسكرية الروسة فى أوكرانيا لأكثر من أربعة أشهر، وبدأت العملية بعد الاعتراف الروسي بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك على أنهما جمهوريتين انفصالتيين, وتهدف روسيا من العملية العسكرية في أوكرانيا، إلى تحقيق عدد من الأهداف منها السيطرة على أقليم دونباس، بعد أن سيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في عام 2014، وذلك بهدف فتح ممر بري يربط الشرق بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.