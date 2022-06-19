لجنة ايراد النهر: معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشره

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:28 صباحاً - - متابعه معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل

- إداره مثلى للمنظومة المائية تنعكس على تقليل شكاوي المياه

- تلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى

- الإستمرار في رفع درجة الإستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح

- إستعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشره - ، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر ، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل ، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

كما تم إستعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على تلبية إحتياجات الموسم الزراعي الحالي ، وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالوزارة بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات ، وموقف سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات ، والإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها و وحدات الطوارئ النقالى ، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية ، ولتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى.

الجدير بالذكر أنه يتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى بشكل مستمر.