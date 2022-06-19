عاجل- الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت استقرارا فى الأحوال الجوية الأسبوع الماضى، وكان متوسط درجات الحرارة بين 33 و34 درجة مئوية.





وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هذا الأسبوع سيشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة، لأن معظم الكتل الهوائية التى تؤثر علينا قادمة من شبه الجزيرة العربية مرورا بالبحر المتوسط، وبالتالى فإن هناك ارتفاعا طفيفا فى نسب الرطوبة". وتابعت: "الارتفاع الطفيف فى نسب الرطوبة سيجعلنا نشعر بدرجات حرارة محسوسة أعلى من قيم الحرارة التى يتم ذكرها فى النشرات مع زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار"، وستكون الأجواء فى النهار حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ومن حارة إلى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وذلك فى أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

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