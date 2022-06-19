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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 08:51 صباحاً - محمد السيد - /705286/هل-ادعى-محمد-أبو-جبل-الإصابة-للهروب-أمام-الأهلي-في-مباراة-القمة-124

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الأحد، ضد غريمة التقليدي الأهلي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت تقارير صحفية بأن محمد أبو جبل أدعي الإصابة من أجل عدم رغبته في الجلوس علي دكة البدلاء بدلاً من نظيره عواد، حيث من ناحيه اخري أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن الحارس أبو جبل جبل سليم، والمصاب هو الونش ولابد من إراحته.

قائمة الزمالك

فى حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيف جعفر وسيد عبد الله.

في الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الداخلية

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك فوزًا صعبُا على فريق الداخلية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الـ 16.

وحول فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز في الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2.

وباغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع سيف فاروق جعفر إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين حارس الداخلية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.