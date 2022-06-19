مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب تغلق باب التقدم لها في هذا الموعد

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رياض - احمد صلاح - قررت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي؛ قبول دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الثانوية الفنية لمياة الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

وحددت الشركة يوم 30 يونيه الجاري كأخر موعد للتقديم في لمدارس الثانوية الفنية لمياة الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023؛ على أن تعقد اختبارات القبول للمتقدمين في 3 يوليو المقبل.

شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

1ـ أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022.

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عاما.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6 – أن يكون الطالب لائقا طبيا.

7ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة