المالية: وثيقة ملكية الدولة تسهم فى تسريع وتيرة التنمية بالبلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:29 صباحاً - قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية والمتحدث باسم وثيقة سياسة ملكية الدولة إن الوثيقة تم إعدادها بشكل جيد جداً فى 7 أشهر وبالإطلاع على تجارب 30 دولة قام عليها مجموعة من الخبراء المتخصصين، والدوليين، وتابع: "اطلعنا على التجارب الدولية الأولى ووضعنا المسودة الأولى من أجل عمل حوار مجتمعى عليها".

وأضاف "كوجك"، خلال لقاء له عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن الهدف من الوثيقة تعظيم دور القطاع الخاص فى الاستثمار والتشغيل والإنتاجية خلال السنوات المقبلة من أجل تسريع عملية التنمية بالبلاد.

ولفت "كوجك"، إلى أن العائد من الوثيقة يصب فى صالح المواطن المصرى تتمثل فى تخفيض أسعار السلع والخدمات للمواطنين وتقديمها بشكل جيد، وتابع:" الوثيقة تعمل على حوكمة الدولة مع القطاع الخاص وتوضح الأدوار كون أى مستثمر فى أى مجال يهمه وجود وضوح الرؤيا وشفافية للدولة فيما هو قادم".

وأكد "كوجك"، أن القطاعات الإنتاجية به فرص استثمارية للقطاع الخاص خاصة وأن هناك فرصا استثمارية تنافسية على المستوى الدولى الآن نظراً لوجود بنية تحتية قوية الآن، وتابع:" المواطن المستفيد الأول من استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات وأصول الدولة".