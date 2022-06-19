انت الان تتابع خبر رسالة حازمة من شيخ الأزهر بجميع اللغات.. بخصوص كثرة التعصب ضد المسلمين. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتقديم دعوة للنظر في العديد من التشريعات والمواثيق التي تخص مكافحة التعصب والكراهية، والعمل على تقويتها، ووضع أيضاً الكثير من الضمانات التي تناسبها وتلنزم بها.

رسالة حازمة من شيخ الأزهر بجميع اللغات

وأتي هذا في تدوينة قصيرة على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بجميع اللغات العربية والانجليزية والهندية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الإرهاب والحرص على منع الكراهي.وجاء في خطاب الإمام الكبر كما يلي “يأتي اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية متزامنًا مع ارتفاع موجات التعصب والكراهية ضد المسلمين، والسخرية من رموزهم ومقدساتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة النظر في مدى كفاية وفعالية التشريعات والمواثيق الخاصة بمكافحة التعصب والكراهية، والعمل عيلى تعزيزها، ووضع الضمانات المناسبة للالتزام بها”.