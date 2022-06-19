مدارس لطالبات الشهادة الإعدادية توفر حوافز و وظائف..تعرف عليها

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رياض - احمد صلاح - بدأ طالبات الشهادة الإعدادية عقب ظهور النتيجة؛ البحث عن مدارس بديلة عن الثانوية العامة؛ تؤهلهم لسوق العمل عقب التخرج.

بدائل الثانوية العامة للبنات 2022

ونعرض للطالبات خلال السطور التالية المدارس البديلة عن الثانوية العامة؛ والتي تمنح الطالبات مميزات وتوفر لهن وظائف عقب انتهاء الدراسة.

مدارس التمريض

تشهد مدارس التمريض إقبال كثيف من طالبات الشهادة الإعدادية كل عام؛ وذلك بسبب مميزاتها منها 3 مدارس وهي مدرسة التمريض العسكري؛ ومدرسة التمريض العسكري الشرطية؛ ومدرسة التمريض العام.

وتمنح مدارس التمريض؛ حوافز ورواتب شهرية للطالبات؛ وتوفر وظيفة للطالبة عقب التخرج؛ كما أن التمريض العسكري الشرطية يتم تعين الطالبة في وظيفة جندي أول؛ ينما التمريض العام، فيتم تعيين الخريجات في المستشفيات الحكومية.

مدارس الهيئة العربية للتصنيع

تقوم مدارس الهيئة العربية للتصنيع على التعليم النظري والعملي معًا؛ ويتخصص الطالب فيها في مجال الإلكترونيات والكهرباء؛ مع منح الطالبات مكافأة شهرية تصل إلى 1000 جنيه.

مدرسة تكنولوجيا الطاقة الحيوية

مدارس تعتمد على نظام التعليم المزدوج؛ والتخصص الوحيد المتاح به حاليًا هو الكيماء الحيوية والكواشف الطبية؛ ويتم تدريب الطلاب بمصنع بمدينة بدر مع وجود مكافأت شهرية للطلاب بالإضافة إلى مجانية الدراسة.

مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

تختص هذه المدرسة بدراسة كل ما يخص صناعة السيارات؛ والدرسة بها بثلاث لغات العربية والإنجليزية والألمانية؛ كما يتم تدريب الطلاب في مراكز الخدمة ومصانع شركات السيارات الكبرى، ويحصل الطالب المتفوق على مكافئات شهرية، ويحصل الطالب على دبلومة المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، وشهادة من الغرفة الألمانية العربية لصناعة والتجارة، ومدة الدراسة 3 سنوات.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

من المدارس المتخصصة في الذكاء الصناعي وكاميرات المراقبة، يتدرب خلال الدراسة الطالبات على يد مجموعة من المهندسين المتخصصين، ومدة الدراسة 3 سنوات.