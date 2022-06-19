ممنوع على طلاب الثانوية العامة.. تحذير من هذه التصرفات خلال الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وفى إطار الاستعدادات، حددت وزارة التربية والتعليم عدة تحذيرات للطلاب خلال تواجدهم داخل اللجان، تجنبا خسارة بعض الوقت أو الحرمان من الامتحان فى مادة أو جميع المواد.

وجاءت التصرفات الممنوعة على طلاب الثانوية العامة كالتالى:

- ممنوع دخول الطلاب إلى اللجان بدون ارتداء الكمامات.

- ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول إلى داخل اللجنة وإن كان مغلقا.

- ممنوع اصطحاب جهاز التابلت إلى داخل اللجنة، فالامتحانات ورقية بنسبة 100%.

- ممنوع الدخول بأى كتب أو مذكرات أو حتى أوراق بيضاء.

- ممنوع حيازة أى أدوات تساعد على الغش مثل: ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو أقلام مزودة بكاميرا.

- ممنوع محاولة تصوير أو نشر أو تداول ورقة الأسئلة.

- ممنوع الغش فيما بين الطلاب داخل اللجان.

- ممنوع التخلف عن مواعيد بداية الامتحانات كما هى معلنة فى الجدول.

- ممنوع محاولة إحداث شغب مع المراقب أو أى طالب.

- ممنوع الكتابة على مجلد المفاهيم تماما.

- ممنوع الخروج بمجلد المفاهيم خارج اللجنة.

- ممنوع الكتابة على ورقة الإجابة "البابل شيت".

وتعقد امتحانات الثانوية العامة فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتكون ورقية بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، ويكون التصحيح إلكترونيا بنسبة 100%.

ويحظر على الطلاب اصطحاب أى أوراق إلى داخل اللجنة، سواء كتبا مدرسية أو ملازم أو حتى أوراق بيضاء، وتوفر وزارة التربية والتعليم لكل طالب مجلدا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجه من صور، خرائط، مفاهيم، قوانين وغير ذلك مما يغنيه عن الحفظ، وحتى يتسنى له التفرغ لفهم مخرجات التعلم التى تقيس أسئلة الامتحانات مدى تمكنهم منها.

كمل توفر الوزارة فى نهاية كراسات الأسئلة عدة أوراق بيضاء يمكن للطلاب استخدامها كمسودات للإجابة عن الأسئلة الصعبة.