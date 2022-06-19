محافظ جنوب سيناء يؤكد ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية قبل مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية قبل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (Cop27) خلال شهر نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ، بوقت كاف.





جاء ذلك خلال لقاء فودة، اليوم السبت، فى مكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع كل من المهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس سمير سعد الله رئيس القطاعات عضو مجلس تنفيذى الشركة المشرف على قطاع القناة وسيناء، والمهندس إسلام عبد العزيز مسئول إدارة الكبارى بالشركة، والمهندس حسام زكريا مدير مشروعات جنوب سيناء؛ لمناقشة المشروعات الجارية بمحافظة جنوب سيناء تمهيدا لمؤتمر المناخ.

وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، فقد أشاد فودة بالجهد المبذول من شركة /المقاولون العرب/ وحث مسئوليها على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجارية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بشرم الشيخ، منها مشروع تطوير صالة الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولى بقيمة تعاقدية 450 مليون جنيه، تشمل أعمال مدنية انشائية ومعمارية خاصة بتوسعة الصالة وإضافة عدة 6 مناطق للصالة القائمة بإجمالى مسطح 12000م2.

كما تشمل الأعمال الكهربائية وأعمال التيار الخفيف، والصوتيات، وأعمال التكييف المركزى، وشبكة مكافحة الحريق والإنذار، فضلا عن الأعمال الصحية للمناطق المستجدة، وأعمال تطوير دورات المياه القائمة، وأعمال شبكة صرف الأمطار ومشروع خزانات التكديس لخزنين سعة 20000 متر مكعب وأعمال خط المياه بطول 17 كم بشرم الشيخ ومشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى لمدينة شرم الشيخ وتشمل أعمال رصف الطريق ومدخل الطرق الفرعية ونفق فندق رداميس الرابط بين فندق رداميس الشمالى والجنوبى وجارى ضغط البرنامج الزمنى حتى يتم الانتهاء فى أغسطس القادم.