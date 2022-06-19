محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال الإنشائية لمنطقة مصر القديمة بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مساء اليوم السبت، الأعمال الإنشائية لمنطقة مصر القديمة فى إطار تطوير السوق التجارى القديم بشرم الشيخ، وتحويله لمزار ومقصد سياحى عالمى.





وتابع المحافظ - خلال الجولة - تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الرخام لمشروع "مصر القديمة " الذى تتم إقامته على غرار القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيلها. وشدد المحافظ على زيادة معدلات التنفيذ، مؤكدا أن المشروع يعد طفرة فى مجال السياحة بشرم الشيخ، وسيحول المنطقة إلى مزار ومقصد سياحى عالمى يضاف للمقاصد السياحية الأخرى بالمدينة، وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، خاصة وأن افتتاحه يأتى قبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل. ورافق المحافظ - خلال الزيارة - الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

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