شيخ الأزهر يشدد على ضرورة وضع الضمانات المناسبة لاحترام مقدسات المسلمين

جدة - نرمين السيد - دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى النظر فى مدى كفاية وفعالية التشريعات والمواثيق الخاصة بمكافحة التعصب والكراهية، والعمل على تعزيزها، ووضع الضمانات المناسبة للالتزام بها، تزامنا مع أزمة تصريحات المتحدث الرسمى للحزب الحاكم فى الهند، والتغريدات التى احتوت على خطاب كراهية للمسلمين، وإساءة صريحة فى حق نبينا الكريم وزوجاته، أمهات المؤمنين.





جاء ذلك فى تدوينة لفضيلته على موقعى التواصل الاجتماعى (فيسبوك) و(تويتر) باللغات العربية والإنجليزية والهندية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى لمكافحة خطاب الكراهية، حيث أشار شيخ الأزهر إلى أن هذا اليوم الدولى يأتى فى وقت ارتفعت فيه موجات التعصب والكراهية ضد المسلمين، والسخرية من رموزهم ومقدساتهم الدينية. وجاء نص تغريدة الإمام الأكبر: "يأتى اليوم الدولى لمكافحة خطاب الكراهية متزامنًا مع ارتفاع موجات التعصب والكراهية ضد المسلمين، والسخرية من رموزهم ومقدساتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة النظر فى مدى كفاية وفعالية التشريعات والمواثيق الخاصة بمكافحة التعصب والكراهية، والعمل على تعزيزها، ووضع الضمانات المناسبة للالتزام بها".

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