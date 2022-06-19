تعليم القاهرة تنهى استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - عقد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، اجتماعا عاجلا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وقيادات المديرية، بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022.





وفى بداية الاجتماع، أكد عطية على جاهزية مدارس القاهرة، مقار اللجان الامتحانية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، التى تنطلق الاثنين 20/6/2022، للمواد غير المضافة للمجموع، مشيرا إلى انتهاء الإدارات التعليمية من كافة الاستعدادات المتعلقة بتجهيز استراحات المعلمين وأعمال الصيانة والتأكد من مناسبة الأثاث للمرحلة العمرية لطلبة الثانوية.

وأكد عطية أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتوفير المناخ الهادئ والآمن خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه عطية مديرى العموم على التواجد فى محيط اللجان التى سيتم عقد الامتحان فيها، لتقديم الدعم الكامل لرؤساء اللجان، وخلق مناخ تربوى متميز للطلاب، كما أكد على التواصل والتنسيق مع رؤساء الأحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية، وكذلك التواصل مع المنطقة الصحية لتطبيق الإجراءات الوقائية كافة ومتابعة تعقيم اللجان عقب كل امتحان، ومع وزارة التموين لتوفير الخبز للمعلمين بالاستراحات.

بدوره قال ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، إته تم تشكيل غرفة عمليات مركزية فى المديرية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، موجها مديرى العموم بالتواصل معها والإبلاغ عن أى طارئ.

إضافة إلى ما سبق، وجه مدير مديرية التربية والتعليم فى القاهرة عدة تعليمات إلى مديرى العموم تتعلق بـ: سرعة تسكين رؤساء اللجان، سرعة استلام أوراق استكمال كتيب المفاهيم، وتسليمه يوما بيوم لرؤساء اللجان وفق المادة المقرر الامتحان فيها، استمرار غلق صفحات المدارس والنشر على الصفحة الرسمية للإدارة ومراجعتها، توفير كافة مستلزمات رؤساء اللجان، تواجد سيارات الإدارات بالمطبعة السرية فى تماما الساعة السادسة مساء وإرسال بيان بالمدارس المرشحة للزيارة.

وعن كتيبات المفاهيم، قال إنه يتم استلامها من مخازن المديرية وتسليمها لرؤساء اللجان وفق الإحصاءات بدقة بالغة، ليتم تسليمها للطلبة قبل بدء الامتحان، ويوقع كل طالب على استلام الكتب الخاص به، وتسليمه مرة أخرى فى نهاية كل امتحان ليحفظ فى كنترول اللجنة.

وشدد على الطلاب بعدم الكتابة فى كتيب المفاهيم أو الخروج به من لجنة الامتحان، وحال حدوث ذلك يتم تحرير محضر للطالب ويعامل معاملة الهارب بورقة الامتحان ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، على أن يكون ذلك مسؤولية رئيس اللجنة، الذى يقترن إخلاء طرفه بتسليم كتيبات المفاهيم كاملة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، بعد غد الاثنين للمواد التى لا تضاف للمجموع، ولمدة يومين، وفى 26 يونيو الجارى، تنطلق امتحانات المواد الأساسية، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.