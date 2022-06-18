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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 11:52 مساءً - محمد السيد - /705281/لميس-الحديدي-محتاجين-كمصريين-بمختلف-طبقاتنا-نقف-وقفة-مع-أنفسنا-ونقلق-ونرتب-أولويات-إنفقانا

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن الازمة المالية العالمية تطال العالم أجمع ومن بينه مصر وأن الامر ليس قاصراً فقط على الدول وسياستها إذن أن المواطن عليه دور في كيفية مواجهة الأزمة، وأوضحت "عبر برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON" أن مايشهده العالم أشبه بتسونامي قائلة : هذا وصف دقيقه كونه أمر غير مسبوق "

دوت الخليج

واصلت : " المفروض أننا جميعاً ننظر حولنا ونشوف العالم بيحصل فيه إيه ونقلق لان حالة الاطمئنان مقلقة وكلنا كمواطنين نقلق فالدولة تحاول قدر المستطاع بأدواتها التصرف لكن نحن كمواطنون ماذا نحن فاعلون "

وبينت أن العالم يشهد أكبر موجة تضخم عالميه منذ عقود طويلة فالولايات المتحدة تشهد أكبر موجوة تضخم منذ أربعين عاماً وكذا في أوروبا وهذا يعني أن معدل إرتفاع الاسعار بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الاوروبية على موسكو فالعالم أجمعه يعيش أوضاعاً إقتصادية ضخمة حيث أن إرتفاعات الاسعار هي الاعلى على نحو 40 سنة "

ولفتت الحديدي أن الاوضاع الاقتصادية العالمية فرضت نفسها على حياة مواطني أوروبا فمثلاً بريطانيا 22% من المواطنين تخلوا عن وجبة غذاء أو قللوا حجمها يعني ربع البريطانين تقريباً ونحن نتحدث عن بريطانيا العظمى وكذا ألمانيا حيث يلجأ مواطنو ألمانيا إلى بنوك الطعام التي تعاني هي الاخرى من عدم قردتها على الوفاء بتلك الاحتياجات مؤكدة : ده مش كلامي ده كلام صحف ألمانيا وبريطانيا .

استطردت : أسعار الطاقة في الولايات المتحدة إرتفعت بمقدار 34% ههذ الدول أتخذت إجراءات مثل رفع اسعار الفائدة ومساعدات غذائية "

لكن الحديدي أوضحت أنه بالرغم من تلك السياسات التي تتخذها الدول إلا أنها تعمل في ذات الوقت على سياسات تقليل الاستهلاك بداية من الطاقة وحتى الغذاء وخفضه فألمانيا مثلاً تحاول لخفض الاستهلاك الفردي من الطاقة بمقدار 10% وطلب وزير المالية الالماني من الناس تخزين مايكفي من الماء والغذاء بما يكفي عشرة ايام فقط وليس مدة أطول".

واصلت: اسبانيا وهي دولة غير معتمدة على الطاقة من روسيا تعتمد على تطبيق الاعتماد على الطاقة الشمسية وغستخدام العجل وضبط درجات حرارة أجهزة التكييف على درجة حرارة 24-25 درجة مؤية وفي الشتاء 19-20 درجة مؤية لتقليل إستهلاك الكهرباء ".

تابعت : "الناس في الدول دي العظمى والاقتصاديات العظمى رغم إرتفاع الاجور ومستويات الدخول ووجود تأمين صحي لكنها تعمل على خطة ترشيد بين مواطنيها ولكن يبقى السؤال نحن في دولة نامية ماذا نحن فاعلون ؟ هل نشعر بالازمة ؟ أكيد حاسين بده وأي حد مننا بينزل سوبر ماركت بيشوف الاسعار بتتضاعف رغم جهود الدولة في تقديم معروض أكبر من الاتاحة عبر منافذها ".

لميس الحديدي: محتاجين كمصريين بمختلف طبقاتنا نقف وقفة مع أنفسنا ونقلق ونرتب أولويات إنفقانا

وشددت أن هناك مواجهة هذه اازمة يتم العمل على شقين الاول يتعلق بالدولة نفسها وسياستها وهي تعمل عليه والشق الثاني على المواطنين بمختلف طبقاتهم قائلة : ط كلنا بمختلف طبقاتنا هل غيرنا أولوياتنا ؟ هل قررنا الاستغناء عن أشياء ثانوية في حياتنا ؟ وبنتفرج على العالم وبنقول مش هتجلنا ومحدش بينام من غير عشا "

وأكدت أن المصريون جميعاً بمختلف طبقاتهم يحتاجون وقفة مع أنفسهم لان المصريين جزء من العالم قائلة : لازم نرتب أولوياتنا في حياتنا ونخلي الاولوية في التعليم والصحة لكن في الغذاء ممكن نغير سلوكنا ونشوف ممكن نستبدل بإيه بس ماينفعش نسكت لحد التسونامي مايجلينا "