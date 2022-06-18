عمرو القاضى يؤكد أهمية دور الإعلام السياحى فى الترويج للمقاصد السياحية

جدة - نرمين السيد - أكد عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أهمية دور الإعلام السياحى فى الترويج للمقاصد السياحية ورفع الوعى السياحى بين الشعوب العربية.





جاء ذلك خلال افتتاح القاضى، اليوم السبت، الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحى العربى، فى القاهرة والمنعقد تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بحضور عدد كبير من المؤثرين وممثلى كبرى وسائل الإعلام العربية بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين وأساتذة الإعلام والخبراء السياحيين المصريين.

واستعرض القاضى، الملامح الرئيسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر، لافتا إلى أنها تهدف إلى إبراز المقصد السياحى المصرى ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر فى البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام، مشيرا إلى أبرز الفعاليات التى تنظمها وزارة السياحة والآثار للترويج للصورة الذهنية الحديثة عن مصر.

وأطلع القاضى، ممثلى وسائل الإعلام العربى بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى تطوير البنية التحتية السياحية المصرية والمدن الجديدة التى تقوم بإنشائها.

يذكر أن برنامج الملتقى يتضمن زيارات ميدانية للإعلاميين العرب المشاركين فيه إلى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الغردقة لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذى تشهده المقاصد المصرية المختلفة.