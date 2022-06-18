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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /705279/الكاتب-الصحفى-محمد-الجالي-المنطقة-العربية-تمر-بظروف-بالغة-التعقيد-وزيارة-بايدن-للسعودية-تأتي-في-توقيت-هام

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط والقمة الأمريكية الخليجية المقرر عقدها بالسعودية، بمشاركة مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تمر به المنطقة من صراعات وما يعانيه العالم جراء الحرب الروسية – الأمريكية.

دوت الخليج

وأكد "جالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، تقديم معتز بالله عبد الفتاح، أنه من الضروري التنسيق فيما بين الدول العربية بشأن تلك القمة الأمريكية – الخليجية ، لافتًا إلى الزيارات المتبادلة بين رؤساء الدول العربية وآخرها زيارة ملك البحرين اليوم إلى مصر، إضافة إلى زيارات أخرى متوقعة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعدد من دول المنطقة على رأسها مصر والأردن.

وأشار إلى أن الدول العربية تمر بظروف بالغة التعقيد، فهناك أزمات في الطاقة وإمدادات الغذاء، وباالتالي لابد من التنسيق بين الدول العربية لتجاوز تلك الأزمة، مضيفًا: "دائما ما يستمع القادة العرب لتقديرات ورؤية القيادة السياسة المصرية، ودائما مصر ضامنة للأمن القومي العربي ولا تبخل بأي آراء راجحة في إطار الحفاظ على الأمن القومي العربي".

وحول زيارة ملك البحرين لمصر اليوم، قال إن: "الرئيس السيسي أكد لملك البحرين على حرص مصر على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي، ومواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة، ولابد من تكاتف العالم العربي ويجب أن نضع حدًا للتشرذم الذي نراه بين عدد من الدول العربية".

ولفت إلى أهمية وحدة الصف العربي، حتى تنقوى جبهتنا، لاسيما وأن العالم لا يعترف إلا بالقوي ولا يعترف إلا بمن لديه رؤية واضحة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

وأردف: زيادة بادين للمنطقة ستكون مهمة وهذه القمة ستبحث العديد من الملفات، والعالم الغربي لديه مشكلة من التقارب العربي الروسي، لكن كما قال الرئيس فمصر تتبنى سياسات متوازنة ، ولا تنتمى للشرق أو الغرب ولكن تعمل وفقًا للمصالح المشترك وفي إطار الاحترام المتبادل وهذا ظهر من خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمتين اللتين حضرهما الرئيس السيسي أمس إحداهما بحضور بادين والأخرى بحضور بوتين، وهذا يؤكد أن مصر منفتحة على كل دول العالم، واي دولة تمد يد السلام.

محمد الجالي: المنطقة العربية تمر بظروف بالغة التعقيد.. وزيارة بايدن للسعودية تأتي في توقيت هام

وتطرق للحديث عن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية – الروسية، قائلًا: " مصر تتبنى سياسات محترمة والبيان الذي أذيع في مجلس الأمن يؤكد أن مصر تتبنى سيسات متوازنة ولا تريد التدخل في شئون الدول الداخلية، وبالتالي هي لا تبحث عن الأزمات وإنما تبحث عن حل للأزمات".

واختتم: مصر وقفت بالمرصاد أمام مخطط تقسيم الشرق الأوسط الكبير، وتصدت لمشروع تفتيت عدد من الدول مثل ليبيا وسوريا واليمن، وهذا يبرر الزيارات من قبل المسؤولين من كل حدب وصوب لمصر ومباحثاتها مع الرئيس السيسي لسماع وجهة نظر مصر في الملفات المختلفة.