انت الان تتابع تفاصيل خبر تبدأ غدا.. ضوابط تلقي التظلمات لأولى وثانية ثانوي بالجيزة (40 جنيه للمادة) حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /705278/تبدأ-غدا-ضوابط-تلقي-التظلمات-لأولى-وثانية-ثانوي-بالجيزة-40-جنيه-للمادة

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة بدء قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام من النتائج.

دوت الخليج

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه يتم تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية بدء من غدا الأحد 19يونيو ولمدة اسبوعين.

وأعلنت مدارس الثانوية العامة بالمديريات التعليمية، نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي في صورة تقديرات بدون درجات، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

ويعني تقدير ممتاز حصول الطالب على نسبة من 85 إلى 100 في المائة، وتقدير جيد جدا تعني حصول الطالب على نسبة من 65 لأقل من 85 في المائة، وتقدير جيد تعني حصول الطالب على نسبة من 50 لأقل من 65 في المائة، وتقدير ضعيف تعني حصول الطالب على نسبة من على أقل من 50 في المائة.

40 جنيها للمادة

ومن جانبه، قال بيكساوي مصطفى، مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن تقديم التظلمات لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على الجزء الورقي فقط في الامتحان والذي يمثل 30 % من الامتحان.

وشدد مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، على أنه سداد مبلغ 40 جنيه مقابل التظلم على مادة واحدة فقط.

ضوابط امتحانات الدور الثاني لأولى وثانية ثانوي

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية عقد امتحان "الدور الثانى" لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بجمهورية مصر العربية للعام الحالي 2022/2021

وقال وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه يلزم على الطالب (الحاصل على درجة أقل من ٥٠٪؜ في أى مادة) أداء امتحان الدور الثانى في هذه المواد مهما كان عددها، مؤكدا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد ورقية فى "مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط"، ويقتضي النجاح في امتحان الدور الثاني الحصول على ٥٠٪؜ فأكثر في هذا الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثاني تبدأ عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، وتتولى الإدارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس، و تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الاعدادية أو الثانوية التى لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الامتحان "موحد على مستوى الإدارة" وتوضع الأسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.