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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /705277/محمد-إمام-يطرح-البوستر-الرسمي-لفيلم-عمهم

دوت الخليج يرصد طرح البوستر الرسمي لفيلم عمهم

فيلم عمهم

وسيعرض الفيلم في 33 دولة حول العالم بداية من يوم 7 يوليو، فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

آخر أعمال محمد إمام

كان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ولد محمد إمام في عام 1984، ودرس فى الجامعة الأمريكية، وكانت أولى مشاركته فى عالم الفن فى عام 1990 بمشهد مع أبيه عادل إمام فى فيلم "حنفى الأبهة"، ثم انتزع أول أدواره التلفزيونية من خلال مسلسل "كناريا وشركاه" فى عام 2003 مع الفنان فاروق الفيشاوى، قبل أن ينطلق في مسيرته الفنية.

شارك محمد إمام فى بداياته في عدة أفلام هامة أبرزها فيلم "عمارة يعقوبيان" فى عام 2006 ، والذي كتب شهادة ميلاده كممثل موهوب، وشارك به مع كوكبة من النجوم أبرزهم نور الشريف وعادل إمام ويسرا وخالد الصاوي وخالد صالح وغيرهم، قبل أن يؤكد موهبته وحضوره في السينما في فيلم "حسن ومرقص" فى عام 2008 والذى كان من بطولة عادل إمام وعمر الشريف، وإخراج شقيقه رامى إمام.

قدم محمد إمام البطولة المطلقة الأولى له في السينما في عام 2009 في فيلم "البيه رومانسي"، وشارك في عدة أفلام من بطولات جماعية أبرزها فيلم "ساعة ونص"، ثم توالت بطولاته في السينما، ومنها فيلم "كابتن مصر" 2015 ، و"جحيم فى الهند" 2016، و"ليلة هنا وسرور" فى عام 2018 ، و "لص بغداد" عام 2020 الذى شاركته البطولة فيه ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن، وحققت أفلامه لإيرادات كبيرة وقت عرضها.

استطاع محمد إمام أن يخرج من عباءة والده بعد عدة مشاركات سينمائية وتلفزيونية، من بينها مسلسل "فرقة ناجى عطالله" فى عام 2012 ، ومسلسل "صاحب السعادة" فى عام 2014، ومسلسل "خطوط حمرا" مع أحمد السقا، وبالرغم من نجاحه فى أداء تلك الأدوار ولفت الأنظار إلى موهبته إلا أنها كانت بوابته لدور البطولة في الدراما أيضاَ فى عدة أعمال منها دوره فى مسلسل "دلع البنات"، والذى قام فيه بدور"إبراهيم كبداكى" مع الفنانة مى عزالدين، والذى كانت نقطة إنطلاق حقيقية ليكون بعدها فى صدارة الموسم الرمضانى كل عام .