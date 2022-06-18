عيد الجلاء فى مصر .. ذكرى الكرامة والوطنية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى ذكرى خروج آخر جندى بريطانى عن مصر، بعد توقيع اتفاقية الجلاء فى الثامن عشر من يونيو1956، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف أبرز المراحل التى مرت بها الدولة المصرية حتى تمكنت من تطهير الأراضى من الاحتلال.
فالمباحثات كانت بين مجلس قيادة الثورة وممثلى بريطانيا، كما ضم الوفد المصرى جمال عبدالناصر ومحمد نجيب، ولعبت أمريكا دور الوسيط للوصول إلى حلول مقبولة.
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