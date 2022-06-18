أخبار مصرية

الأعلى للإعلام يناشد بعض المواقع الإلكترونية بتحرى الدقة عند نشر الصور

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أ ش أ 2022-06-18 21:54 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعض المواقع الإلكترونية، تحرى الدقة عند نشر الصور المتعلقة ببعض الأخبار، وذلك لعدم وقوعها فى أخطاء قد تعرضها للمساءلة من قبل المجلس الأعلى، خصوصًا وأن هناك مواقع نشرت بالخطأ صورة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على بعض الأخبار التى لا تمت له بصلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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