الأعلى للإعلام يناشد بعض المواقع الإلكترونية بتحرى الدقة عند نشر الصور

جدة - نرمين السيد - ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعض المواقع الإلكترونية، تحرى الدقة عند نشر الصور المتعلقة ببعض الأخبار، وذلك لعدم وقوعها فى أخطاء قد تعرضها للمساءلة من قبل المجلس الأعلى، خصوصًا وأن هناك مواقع نشرت بالخطأ صورة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على بعض الأخبار التى لا تمت له بصلة.





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