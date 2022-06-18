متحدث الصحة: الوضع فى مصر لا يفرض علينا اللجوء إلى تطعيم الرضع بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات تلفزيونية أشار عبدالغفار إلى أن الدولة تكاد تصل إلى صفر احتياج دخول للمستشفيات، مبينا أن السلالة المنتشرة حاليا هى أوميكرون.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن مصر اقتربت من الوصول إلى صفر وفيات بالفيروس، قائلا إن الإصابات الموجودة حاليا لمتحور "أوميكرون" وليس هناك أى متحور آخر للمصابين بمصر.
وشدد عبدالغفار على أن أدوية كورونا متاحة بشكل مجانى داخل المستشفيات، مبينا أن تكلفة الدواء الذى يصرف للمريض الواحد بمستشفى العزل 2000 جنيه كحد أدنى.
وعن تطعيم الأطفال الرضع، أوضح أن الوضع المجتمعى فى مصر لا يفرض علينا اللجوء إلى تطعيم الرضع وهناك متابعة للوضع.
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