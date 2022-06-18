محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - اعتمد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، درجات القبول بالتعليم الفنى، "تجارى، فندقى، زراعى، صناعى"، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم الفنى، ومتابعة المهندس محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن القبول بالتعليم التجارى نظام الثلاث سنوات من 140 درجة للبنين أو البنات، والتعليم الفندقى مدرسة سيدى غازى الثانوية الفندقية 215 درجة "للبنين والبنات "، وبيلا الثانوية الفندقية 240 درجة للبنين والبنات،وكفر الشيخ الثانوية الفندقية المتقدمة 240 درجة،" بنين وبنات".

وأضاف، أما التعليم الصناعى مدرسة الشهيد خالد السواحلى الفنية المتقدمة "200 درجة، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية العسكرية وكفر الشيخ المعمارية العسكرية ودسوق الصناعية العسكرية وبلطيم الصناعية العسكرية وسيدى سالم الصناعية العسكرية ومصنع السكر الصناعية ومنية المرشد الصناعية 200 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة فوة الصناعية بنين 185 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة بيلا الصناعية العسكرية بنين 220 درجة.

وتابع، مدرسة الحامول الصناعية العسكرية بنين درجة القبول 205 درجات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة قلين 220 درجة للبنين و260 درجة للبنات، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات ودسوق الصناعية بنات، والشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران بنات وفوه الصناعية النسيجية بنات 235 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنات 215 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة اصلاح شالما الصناعية بنات وسنهور الصناعية بنات وبيلا الصناعية بنات 180درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، والخدمات للمدارس الصناعية 140 درجة للبنين والبنات.

أما التعليم الزراعى، فمدرسة كوم دميس الزراعية درجة القبول بها 180 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة فوه الزراعية 190 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة قلين الزراعية ودسوق الزراعية وبيلا الزراعية 200 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة كفرالشيخ الزراعية 205 درجات للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة العمار الزراعية 210 درجات للبنين والبنات، ومدرسة كوم الحجر الزراعية 220 درجة للبنين والبنات، والخدمات للمدارس الزراعية 140 درجة ومدرسة كفرالشيخ الصناعية بنات وقلين الصناعية بنات 180 درجة، مهنة الملابس وأن يجتاز الاختبار الشخصى الذى تعقده المدرسة والمصنع، ومدرسة بيلا الصناعية بنات 150 درجة، مهنة الملابس وأن يجتاز الاختبار الشخصى الذى تعقده.