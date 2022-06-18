سكرتير محافظة البحر الأحمر: نقدم كامل الدعم للأنشطة الرياضية للعاملين

جدة - نرمين السيد - أكد إيهاب رأفت السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، تقديم كامل الدعم فيما يخص الأنشطة الرياضية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وخطط وزارة الشباب والرياضة فى منح اهتمام أكبر للمجال الرياضى.





جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر السنوى لفروع الاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة، والذى يقام بالمدينة الشبابية فى الغردقة على مدار يومين، ويضم 85 شخصا من مجلس إدارة الاتحاد والفروع المختلفة على مستوى الجمهورية.

ونقل رأفت - فى كلمته - تحيات محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، موجها الشكر للقائمين على المؤتمر واختيارهم للمدينة السياحية لإقامة فعالياتهم.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام حمدى الخفيف أن المؤتمر السنوى يقام من أجل مناقشة خطط فروع الاتحاد ووضع برامج تنفيذية مستقبلية للاعضاء، ودمج الأعضاء الجدد فى أنشطة الاتحاد التى تشمل عدة رياضات مختلفة رجالى ونسائى.

وقدم الخفيف، درع الاتحاد التذكارى لمحافظة البحر الأحمر، ومديرية الشباب والرياضة والقائمين على المؤتمر ووجه الشكر لهم على انجاح الفاعليات.

وحضر المؤتمر فراج عبدالمقصود مدير الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وعدد من أعضاء الاتحاد.