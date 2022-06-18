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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705269/أغنية-باللهجة-اللبنانية-إليسا-تكشف-عن-أحدث-أعمالها

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال الفنانة إليسا.

إليسا تستعد لتقديم أغنية جديدة

كشفت الفنانة إليسا عن تأجيل ألبومها الذي كان من المقرر طرحه في صيف 2022، وذلك بعد نجاح أغنية «من أول دقيقة» واستعدادها لتقديم أغنية باللهجة اللبنانية.

قالت إليسا خلال حفلها الذي أقيم أمس في المملكة العربية السعودية: «بالمستقبل عندي ألبوم، لكن تم تأجيله، لأن بعد أغنية من أول دقيقة ونجاحها، وسيتم طرح أغنية لموسم الصيف وهي باللغة اللبنانية، والألبوم هيتم طرحه في الوقت المناسب».

حفل إليسا بالسعودية

وأشعل الثنائي إليسا وسعد لمجرد، الحفل بعد أن قدما سويًا لأول مرة أمام الجمهور أغنية "من أول دقيقة"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، كما قدمت إليسا، برفقة سعد لمجرد، أغنيته الشهيرة "عدى الكلام" وسط هتافات وصيحات كبيرة من الجمهور السعودي.

ويواصل فيديو كليب أغنية "من أول دقيقة"، والذي جمع بين كل من النجمة اللبنانية إليسا، والنجم المغربي سعد لمجرد، تحقيق ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت أغنية "من أول دقيقة" والتي تجمع إليسا وسعد لمجرد، لأول مرة في عمل غنائي 122 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحها يوم 4 مايو الماضي، وتتصدر الأغنية المركز الأول للمحتويات الرائجة بموقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات من اول دقيقة اليسا وسعد لمجرد

بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه وعمري ما ها أقدر أوصفلك بحبك قـد ايه

ارسمني في ليلك نجمة ضيها … يلمع في العين اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين انا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرين لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان ها ديكي سنيني الجية وها أكون راضي وفرحان انتِ اللي وجودك جنبي حسسنني ان انا انسان

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة أغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس انا نفسي أعيش فوق عمري ^^ يا حبيبي ^^ معاك عمرين لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

أنا عايـــزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك مطمئن خليك دايما ادامي ده انا قبل ما بنطق كلمة بـ تكمل ليا كلامي ده وجـودك بـ يكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا ها افضل ماشـي وراه